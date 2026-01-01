Rompono le catene per fare il rave di Capodanno nella ex caserma Stamoto a Bologna

Durante la notte di Capodanno, alcuni individui hanno forzato i cancelli della ex caserma Stamoto a Bologna, organizzando un rave non autorizzato. L'evento ha coinvolto decine di partecipanti, che sono stati successivamente fatti allontanare dalle forze dell'ordine. L'episodio evidenzia le difficoltà nel controllo di eventi non autorizzati in spazi pubblici o abbandonati, sottolineando l'importanza della sicurezza e del rispetto delle normative.

Hanno forzato i cancelli della ex caserma Stamoto a Bologna per un rave di Capodanno: decine di persone sono entrate e poi sono state fatte sgomberare dalle Forze dell'ordine.

