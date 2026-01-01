Rompono le catene dell’ex Stamoto per fare il rave di Capodanno allarme dei residenti

Nella notte di Capodanno, circa cinquanta mezzi, tra camper e altre vetture, sono entrati nell’ex caserma Stamoto a Bologna, rompendo le catene all’ingresso di viale Felsina. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che segnalano l’occupazione non autorizzata del sito. La situazione resta sotto osservazione, mentre le forze dell’ordine monitorano l’area per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative.

Bologna, 31 dicembre 2025 – Sono una cinquantina i camper e i mezzi che sono riusciti, rompendo le catene, a introdursi all'interno dell' ex caserma Stamoto dall'ingresso di viale Felsina a Bologna, dove alle 22.30 si è verificato un tentativo di rave. Sul posto sono intervenute più pattuglie della polizia, per tentare di circoscrivere la situazione. Diverse le chiamate già arrivate al 112 da parte dei residenti preoccupati che possano ripetersi le situazioni della Pasqua 2024, quando l'occupazione a ritmo di tecno durò due giorni e si concluse con un corteo di 400 persone con camper e macchine nella zona.

