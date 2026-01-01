Tentano di organizzare un rave alla ex caserma Stamoto ma interviene la polizia

Da bolognatoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di Capodanno, circa cinquanta veicoli, tra camper e auto, sono riusciti a superare le barriere all’ingresso dell’ex caserma Stamoto a Bologna, forzando le chiusure di viale Felsina. L’intervento della polizia ha interrotto il tentativo di organizzare un evento non autorizzato, evidenziando le difficoltà nel monitorare situazioni di questo tipo. La situazione rimane sotto controllo, con le autorità impegnate a gestire eventuali sviluppi.

Sono circa cinquanta i camper e le auto che nella serata di Capodanno sono riusciti a forzare l’ingresso dell’ex caserma Stamoto a Bologna, rompendo le catene che bloccavano l’accesso da viale Felsina. Il tentativo di rave si è scattato intorno alle 22.30, mettendo in allarme i residenti della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

tentano di organizzare un rave alla ex caserma stamoto ma interviene la polizia

© Bolognatoday.it - Tentano di organizzare un rave alla ex caserma Stamoto, ma interviene la polizia

Leggi anche: Rompono le catene dell’ex Stamoto per fare il rave di Capodanno, allarme dei residenti

Leggi anche: “Suo nipote è in arresto”, tentano truffa alla 101enne ma nonna Amelia chiama la polizia e li beffa

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tentano di organizzare un rave alla ex caserma Stamoto, ma interviene la polizia.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.