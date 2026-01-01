Tentano di organizzare un rave alla ex caserma Stamoto ma interviene la polizia
Nella serata di Capodanno, circa cinquanta veicoli, tra camper e auto, sono riusciti a superare le barriere all’ingresso dell’ex caserma Stamoto a Bologna, forzando le chiusure di viale Felsina. L’intervento della polizia ha interrotto il tentativo di organizzare un evento non autorizzato, evidenziando le difficoltà nel monitorare situazioni di questo tipo. La situazione rimane sotto controllo, con le autorità impegnate a gestire eventuali sviluppi.
🔗 Leggi su Bolognatoday.it
