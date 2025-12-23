La Roma si muove per Euro 2032 | consegnato il progetto per lo stadio a Pietralata
La Roma ha presentato il progetto per il nuovo stadio a Pietralata, in preparazione agli Europei 2032, che si svolgeranno tra Italia e Turchia. L'iniziativa rappresenta un passo importante per lo sviluppo dell’impianto, inserendosi nel piano di potenziamento delle infrastrutture sportive del club. La consegna del progetto segna l’avvio di un percorso volto a migliorare le strutture e a valorizzare il quartiere di Pietralata.
La Roma ha consegnato il progetto del nuovo stadio a Pietralata in vista degli Europei 2032 che si disputeranno in Italia e Turchia. Il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Nella seguente nota della società sul sito ufficiale, si apprende: L’As Roma comunica con grande soddisfazione di aver consegnato oggi, 23 dicembre 2025, il Pfte (progetto di fattibilità tecnico-economica) del nuovo stadio, un passaggio fondamentale che avvicina il club alla realizzazione di una delle infrastrutture sportive più ambiziose e moderne d’Europa. Il progetto depositato, che precede la fase di progetto esecutivo, rappresenta la sintesi di un lavoro approfondito, svolto con rigore tecnico, attenzione alla sostenibilità e con una visione chiara: offrire alla città di Roma e ai suoi tifosi un impianto all’altezza della loro storia, della loro passione e del loro futuro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
