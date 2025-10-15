Stadio della Roma a Pietralata vertice in Campidoglio | progetto entro l’anno
Il Comune e l’As Roma sono allineati sugli stessi obiettivi: Lo stadio a Pietralata si farà e sarà pronto in tempo utile per accogliere anche gli Europei.Il summit in CampidoglioSi è svolto nella mattinata del 15 ottobre un vertice in Campidoglio, coordinato dal direttore generale Albino Ruberti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Ieri alla conferenza allo@Stadio Olimpico di Roma ci sono stati grossi annunci e tanti ospiti, con un ospite di eccezione @ale.cerci11. Ora condividiamo con voi l’annuncio più importante! ?Scopriamolo insieme! #dreamscometrue - facebook.com Vai su Facebook
Friedkin vuole tutto: stadio nuovo a Pietralata, Under 23 e rinforzi per gennaio. La Roma punta al futuro con ambizione e strategia. #ASRoma #Friedkin ? https://tinyurl.com/5d367yhr - X Vai su X
Stadio Roma a Pietralata, l'importante nota del Comune sul progetto definitivo - Il Comune di Roma ha comunicato importanti novità in merito al progetto definitivo per la realizzazione dello stadio della Roma a Pietralata . Scrive corrieredellosport.it
Nuovo stadio Roma, vertice tra Comune e società: diffusa la nota del Campidoglio - Stadio della Roma, avanti con il progetto: Comune e club a confronto, la posizione del Campidoglio. Secondo calcionews24.com
Stadio della Roma a Pietralata, il Tar respinge l'ennesimo ricorso dei comitati. La società va avanti - Lavori nel 2027» Il nuovo stadio della Roma a Pietralata compie un ulteriore passo in avanti. Si legge su roma.corriere.it