Stadio della Roma a Pietralata vertice in Campidoglio | progetto entro l’anno

Il Comune e l’As Roma sono allineati sugli stessi obiettivi: Lo stadio a Pietralata si farà e sarà pronto in tempo utile per accogliere anche gli Europei.Il summit in CampidoglioSi è svolto nella mattinata del 15 ottobre un vertice in Campidoglio, coordinato dal direttore generale Albino Ruberti. 🔗 Leggi su Romatoday.it