Roaming al risparmio | più giga gratis e prezzi più bassi per navigare e chiamare in Europa Ecco come e da quando

A partire dal 2026, il roaming in Europa offrirà più giga gratuiti, costi più bassi e una copertura più ampia. Le nuove normative consentiranno agli utenti di navigare e chiamare con tariffe più convenienti, estendendo i benefici a un numero maggiore di paesi. Questa evoluzione rappresenta un passo importante verso un utilizzo più semplice e conveniente dei servizi di telefonia mobile durante i viaggi nel continente.
In Europa dal 2026 navigheremo di più e spenderemo meno. Il roaming europeo entra in una nuova fase: aumentano i gigabyte disponibili senza costi aggiuntivi, si allarga la platea dei Paesi coperti e si riducono ulteriormente i prezzi oltre soglia. È l’effetto diretto del Roaming Like at Home, il regolamento Ue che consente di chiamare, inviare sms e navigare all’estero quasi come se fossimo in Italia e che resterà in vigore almeno fino al 2032. Più giga in roaming: dal 2026 navigheremo di più spendendo meno. La novità più importante riguarda il costo all’ingrosso dei dati, cioè il prezzo massimo che gli operatori si scambiano tra loro quando un cliente usa internet in un altro Paese Ue. 🔗 Leggi su Panorama.it
