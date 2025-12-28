Roaming Ue dal 2026 più giga allo stesso prezzo e nuovi Paesi coperti

A partire dal 1° gennaio 2026, le tariffe per il roaming nell’Unione europea subiranno importanti modifiche. I clienti potranno usufruire di più giga senza costi aggiuntivi e saranno estesi i paesi coperti. Queste novità rendono l’esperienza di navigazione più semplice e conveniente per gli utenti che viaggiano all’interno della Ue.

Dal 1° gennaio 2026 navigare in roaming nei Paesi dell'Unione europea diventa ancora più conveniente. Con il nuovo anno, infatti, aumenta il quantitativo di giga utilizzabili all'estero senza costi aggiuntivi. A fare la differenza è stata la riduzione del tetto massimo del prezzo all'ingrosso previsto dal regolamento europeo sul roaming, ovvero il Roaming like at home che resterà in vigore fino al 2032. A cambiare sarà principalmente il costo dell'ingrosso dei dati, che cala sensibilmente, ma anche i paesi coperti dal roaming Ue. Entrano due nuovi paesi, ma esce definitivamente il Regno Unito.

