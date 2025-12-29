Dal 1° gennaio 2026 più GIGA per navigare in Europa | calano i costi all’ingrosso

Dal 1° gennaio 2026 gli utenti europei potranno contare su più GIGA per navigare all’estero nei Paesi dell’Unione Europea, grazie al nuovo regolamento sul roaming che estende il “roaming zero” fino al 2032. La novità riguarda il prezzo all’ingrosso dei dati, che scenderà dagli attuali 1,30 euro per GIGA a 1,10 euro (IVA esclusa). Il costo sarà destinato a calare una sola volta ancora, nel 2027, fino a stabilizzarsi a 1 euro per GIGA. Ecco l’evoluzione del prezzo all’ingrosso dei dati dal 2022: 2022: 2€GIGA. 2023: 1,80€GIGA. 2024: 1,55€GIGA. 2025: 1,30€GIGA. 2026: 1,10€GIGA. 2027 in poi (fino al 2032): 1€GIGA. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

