Protezione Civile lancia allerta meteo gialla | temporali intensi in arrivo

La Protezione Civile della Regione ha emesso un’allerta meteo di livello giallo a partire dalle 23, in seguito alle previsioni di temporali intensi. L’avviso, basato sulle valutazioni del Centro Funzionale, indica la possibilità di condizioni meteorologiche avverse nelle prossime ore. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali valido dalle 23.59 di oggi, 1 gennaio 2026, e per l'intera giornata di domani, 2 gennaio.

