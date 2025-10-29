La Protezione Civile lancia l' allerta gialla per rischio meteo piogge e temporali in arrivo su otto regioni

Il Consiglio dei ministri vara una legge per la Protezione civile che affronta la questione dell'accertamento della responsabilità dei sindaci, ma gli amministratori chiedono ulteriori garanzie. E prosegue lo sciopero bianco dei volontari Sebastiano Franco Vai su Facebook

Anche per la giornata di mercoledì #29ottobre non sono previsti fenomeni meteo-idro significativi ai fini di #protezionecivile - X Vai su X

Meteo, allerta gialla in Sicilia: l’avviso della protezione civile - PALERMO – Allerta gialla in Sicilia, la protezione civile ha diramato un avviso: previsti temporali. Si legge su livesicilia.it

Allerta meteo per maltempo: la Protezione Civile avverte, in arrivo piogge e vento forte - Un ampio e profondo sistema di bassa pressione posizionato nei pressi delle Isole Britanniche continua a influenzare il quadro meteorologico sull’Europa occidentale. Scrive ilmeteo.it

Terni, oggi scatta l'allerta vento e il sindaco firma l'ordinanza: chiusi parchi e cimiteri - L’allerta arancione per il forte vento lanciata dalla protezione civile dell’Umbria fa scattare oggi la chiusura dei parchi comunali e delle aree verdi recintate, dei ... Si legge su ilmessaggero.it