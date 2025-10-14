Piogge e temporali in arrivo scatta l’allerta gialla della protezione civile

La Protezione civile regionale ha diramato per la giornata di mercoledì 15 ottobre un’allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico. L’avviso riguarda gran parte della Sicilia e la provincia di Agrigento. Previste piogge e temporali sparsi con fenomeni più intensi nel pomeriggio e in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Mercoledì 15 ottobre Piogge e temporali al Sud Allerta GIALLA meteo-idro in cinque regioni. Leggi l'avviso meteo del 14 ottobre bit.ly/14ott25_AVVISO - facebook.com Vai su Facebook

Piogge e temporali in arrivo a Palermo, allerta meteo gialla in Sicilia: le previsioni per martedì 14 ottobre | http://Palermomania.it - X Vai su X

Maltempo sull’Italia, quando e dove arriveranno piogge e temporali: le previsioni meteo - "Ci sarà una situazione di maltempo, localmente anche intenso, che interesserà l' estremo Sud e le Isole Maggiori. Scrive fanpage.it

Maltempo in arrivo: piogge intense e raffiche di vento colpiranno la Puglia. Scatta l'allerta gialla - Il bollettino della Protezione Civile: previste precipitazioni intense dalle prossime ore fino a domani, possibili criticità su coste e aree interne ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

La svolta sull’Italia: PIOGGE diffuse e temporali, ecco da quando - La domanda che molti utenti e meteo appassionanti si fanno è la seguente. Riporta meteogiornale.it