Piogge e temporali in arrivo scatta l’allerta gialla della protezione civile

Agrigentonotizie.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione civile regionale ha diramato per la giornata di mercoledì 15 ottobre un’allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico. L’avviso riguarda gran parte della Sicilia e la provincia di Agrigento. Previste piogge e temporali sparsi con fenomeni più intensi nel pomeriggio e in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

