Previsioni meteo per Avellino – 1 gennaio 2026 Capodanno

Il primo gennaio 2026 ad Avellino si prevede una giornata soleggiata e priva di pioggia. Le condizioni meteorologiche sono ideali per trascorrere il Capodanno all'aperto, con temperature che dovrebbero essere nella norma stagionale. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti prima di programmare attività all'aperto, ma in generale il meteo sarà favorevole per festeggiare l’inizio dell’anno.

Ad Avellino, il 1° gennaio 2026, è previsto bel tempo con sole splendente per l’intera giornata; non sono previste precipitazioni.Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, mentre la minima scenderà fino a –2°C. Lo zero termico si attesterà a quota 1.294 m.I venti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Previsioni meteo per Avellino – 1 gennaio 2026 (Capodanno) Leggi anche: Meteo Capodanno, italiani avvisati: le previsioni per il 31 dicembre e 1 gennaio 2026 Leggi anche: Meteo, previsioni Capodanno 2026: freddo artico in arrivo sull’Italia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Previsioni meteo per Avellino – 28 dicembre 2025; Previsioni meteo per Avellino – 27 dicembre 2025; Previsioni meteo per Avellino – 26 dicembre 2025; Previsioni meteo per il giorno di Natale ad Avellino – 25 dicembre 2025. Le previsioni meteo a Napoli e in Campania: fine dell'anno con il freddo - Il passaggio di consegne fra il vecchio ed il nuovo anno avrà, sul territorio campano, un sapore pienamente invernale. msn.com

Ferragosto, le previsioni meteo in Campania: previste piogge su Napoli, Caserta e Salerno - Secondo le previsioni meteo del 15 agosto 2025, infatti, potrebbero arrivare rovesci in alcune zone della nostra Regione. ilmattino.it

Italia divisa tra il vortice polare dai Balcani e i venti miti dal Mediterraneo: le previsioni meteo per l'inizio del 2026 -> https://tinyurl.com/yv23dzxz - facebook.com facebook

Le #previsioni #Meteo di oggi #30dicembre e di domani mercoledì #31dicembre x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.