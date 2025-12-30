Meteo previsioni Capodanno 2026 | freddo artico in arrivo sull’Italia

Le previsioni meteo per Capodanno 2026 indicano un generale calo delle temperature e condizioni di maltempo, con piogge e neve su alcune aree dell’Italia. Un’ondata di freddo artico si avvicina, portando possibili variazioni nelle condizioni climatiche durante le festività. È importante monitorare gli aggiornamenti per pianificare eventuali spostamenti o precauzioni in vista del nuovo anno.

(Adnkronos) – Maltempo con pioggia, neve e un brusco calo delle temperature in arrivo sull'Italia tra la fine del 2025 e un gelido Capodanno 2026. Un primo peggioramento delle condizioni meteo interesserà il Paese già in queste ore. A partire da oggi, martedì 30 dicembre "sono previste precipitazioni sulle regioni del Centro-sud a causa di . Irruzione fredda continentale per Capodanno 2026: forte calo termico, vento e possibili nevicate a bassa quota soprattutto sul versante adriatico.

Le previsioni meteo della settimana di Capodanno 2026: si parte col sole ma poi arrivano freddo e neve - Si parte con clima mite nei primi giorni su tutta l'Italia ma già da metà settimana e prima del capodanno 2026, l'irruzione di aria gelida di origine ... fanpage.it

Previsioni per Capodanno e gennaio 2026, freddo e aria artica verso l'Italia col ritorno della neve - Le previsioni meteo sull'Italia per le giornate di San Silvestro, Capodanno e inizio del mese di gennaio 2026: atteso freddo e ritorno della neve. virgilio.it

Meteo, le previsioni per Capodanno 2026: gelo artico in arrivo sull’Italia

Meteo, Lecco si prepara alla Befana sotto la neve: le previsioni Dopo un Capodanno soleggiato, ma freddo, l’Epifania porterà un’ondata di maltempo, con precipitazioni nevose a bassa quota. Previsti possibili risvegli con brina e ghiaccio. #laprovinciaunicatv - facebook.com facebook

Meteo a Roma, le previsioni per la notte del 31 dicembre: freddo in arrivo dalla Russia, ma senza pioggia x.com

