Meteo Capodanno italiani avvisati | le previsioni per il 31 dicembre e 1 gennaio 2026

Mentre gran parte dell'Italia si gode un Natale dal sapore d'altri tempi, con la neve che imbianca non solo le Alpi ma scende fino a quote insolitamente basse nelle Regioni del Nord, lo sguardo degli esperti è già puntato oltre le festività. Le proiezioni meteo a medio termine iniziano infatti a raccontare una storia diversa, fatta di equilibri atmosferici in rapido mutamento e di segnali che lasciano intuire come l'inverno stia per cambiare decisamente marcia proprio in coincidenza con il passaggio al nuovo anno. Le ultime analisi elaborate dai principali centri di calcolo internazionali, in particolare dall'ECMWF e dal modello americano GFS, mostrano una convergenza sempre più netta verso uno scenario di stampo pienamente invernale.

