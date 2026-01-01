Presidio fuori dal carcere di Monza | in centinaia con striscioni e bandiere della Palestina

Il 1° gennaio a Monza, circa 200 persone si sono radunate davanti al carcere di Sanquirico per esprimere solidarietà alla Palestina. La manifestazione, iniziata nel pomeriggio, ha visto partecipanti con bandiere e striscioni, protestando contro gli arresti di cittadini accusati di aver finanziato Hamas. La manifestazione è stata un momento di espressione pubblica di opinioni e preoccupazioni legate alle recenti indagini giudiziarie.

Un 1 gennaio di protesta a Monza. Dalle ore 16 circa 200 persone (secondo le stime fornite dagli organizzatori) si sono date appuntamento davanti al carcere di Sanquirico per protestare contro gli arresti dei cittadini indagati per presunti finanziamenti ad Hamas. "Intifada fino alla vittoria". "Trump assassino". I cori pro-Pal al presidio per Hannoun - La manifestazione è stata indetta dall'associazione dei palestinesi in Italia e da due centri sociali per chiedere la liberazione degli arrestati nella maxi operazione contro la cupola di Hamas in Italia.

Prosegue la solidarieta' con i palestinesi arrestati. Ieri sera presidio di solidarietà all’esterno del carcere genovese e corteo a Napoli. Oggi dalle 17.30 presidio anche a Brescia fuori dalla Prefettura, " contro la repressione e per la libertà dei palestinesi arrestati - facebook.com facebook

