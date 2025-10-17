Milan-Fiorentina ritorna l’effetto ‘San Siro’ | di nuovo bandiere e striscioni allo stadio

Contro il Napoli erano tornati i cori. Domenica sera, a 'San Siro', contro la Fiorentina i tifosi del Milan - soprattutto quelli della Curva Sud - torneranno ad esporre bandiere e striscioni in supporto ai rossoneri di Massimiliano Allegri. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Fiorentina, ritorna l’effetto ‘San Siro’: di nuovo bandiere e striscioni allo stadio

