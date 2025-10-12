La Marcia della Pace da Perugia ad Assisi Bandiere della Palestina e lo striscione Fraternità
Perugia, 12 ottobre 2025 – Un lungo serpentone di gente partito da Perugia e diretto ad Assisi. E’ la Marcia della Pace 2025, aperta da un grande striscione con la scritta “Fraternità” e dallo slogan ‘Imagine all the people’. A dominare sono ovviamente i colori dell’iride della bandiera della pace e quella della Palestina. Tra le varie personalità presenti ci sono anche il segretario della Cgil Maurizio Landini e la relatrice speciale dell’Onu Francesca Albanese. Il corteo, partito dal centro storico di Perugia, raggiungerà come di consueto la città di Assisi. . 🔗 Leggi su Lanazione.it
