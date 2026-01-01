PlayStation Plus Essential | I GIOCHI GRATIS di Gennaio 2026

Ecco i giochi gratuiti di gennaio 2026 per gli abbonati a PlayStation Plus Essential. Sony Interactive Entertainment ha comunicato ufficialmente la selezione mensile, offrendo ai membri l'opportunità di arricchire la propria libreria con titoli disponibili senza costi aggiuntivi. Questa selezione rappresenta un'ulteriore possibilità di scoprire nuove esperienze di gioco attraverso il servizio in abbonamento.

Sony Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmente la lineup dei giochi mensili di gennaio 2026 riservata agli abbonati a PlayStation Plus Essential. I titoli potranno essere riscattati dal 6 gennaio al 2 febbraio 2026 e resteranno disponibili nella libreria personale finché l’abbonamento sarà attivo. PlayStation Plus – Gamerbrain.net La selezione di questo mese si distingue per la sua varietà, proponendo esperienze molto diverse tra loro che spaziano dall’esplorazione sandbox alla narrazione platform, fino all’azione pura delle corse arcade. Il primo gioco incluso è Core Keeper, disponibile su PS5 e PS4. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

