A Piazza Roma, Modena ha accolto il nuovo anno con una grande partecipazione. Oltre 5.000 cittadini hanno assistito allo spettacolo aereo

Modena ha salutato l’arrivo del 2026 con una piazza Roma piena di vita, luci e stupore. Migliaia di persone si sono avvicendate nel corso della serata per assistere a "Galileo", lo spettacolo aereo della compagnia francese Deus ex Machina che aveva aperto l’anno olimpico a Parigi e che a Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Piazza Roma gremita per il Capodanno, oltre 5mila modenesi allo show

