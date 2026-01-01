capodanno a napoli piazza del plebiscito gremita per il concertone

Il Capodanno a Napoli si è concluso in piazza del Plebiscito con un grande afflusso di pubblico. Migliaia di napoletani e turisti hanno partecipato al concertone, apprezzando lo spettacolo musicale in un’atmosfera di convivialità e calore, nonostante le basse temperature. L’evento ha rafforzato il ruolo della città come punto di riferimento per festeggiamenti di fine anno, offrendo un’occasione di incontro e divertimento in un contesto unico.

"È stata una serata fantastica, tra migliaia di napoletani e turisti entusiasti dello spettacolo artistico con un format ormai vincente e per il calore della città nonostante le temperature. Nel 2026 ci attendono sfide impegnative a cui ci stiamo preparando, dal completamento dei cantieri alla rigenerazione urbana passando per Capitale dello sport e le prime .

