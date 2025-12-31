Capodanno piazza della Vittoria gremita per i Pinguini Tattici Nucleari | Foto e video

Il Capodanno in piazza della Vittoria ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, con la band bergamasca Pinguini Tattici Nucleari protagonista dell'evento. Per la prima volta, questa piazza ha ospitato una celebrazione di San Silvestro, offrendo un momento di incontro e musica. Foto e video testimoniano l’atmosfera conviviale di questa festa di fine anno.

