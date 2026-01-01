Pedaggi autostradali più cari Balotta | Salvini regala un aumento dell’1,5% alle concessionarie
L’aumento dei pedaggi autostradali, previsto in assenza di rinnovo dei PEF, ha suscitato critiche. Secondo Balotta, il ministro Salvini avrebbe autorizzato un incremento dell’1,5% a favore delle concessionarie, in violazione delle indicazioni della Corte costituzionale. Questa decisione solleva dubbi sulla gestione delle tariffe e sui costi sostenuti dagli utenti, evidenziando le tensioni tra enti regolatori e concessionari autostradali.
Bergamo. “Dopo il richiamo della Corte costituzionale, che ha stabilito come il MIT, in assenza del rinnovo dei PEF (Piani Economico-Finanziari), sia comunque tenuto ad autorizzare gli aumenti tariffari previsti dai contratti di concessione, il ministro Matteo Salvini coglie così l’occasione per regalare nuovi rincari dei pedaggi alle concessionarie. Ancora una volta a pagare sono cittadini e imprese, mentre a incassare sono le concessionarie”. Lo denuncia Dario Balotta responsabile trasporti Europa Verde in una nota. “L’aumento dell’1,5% favorisce in particolare le concessionarie pubbliche partecipate dal MIT e dal MEF, che gestiscono complessivamente circa 3. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
