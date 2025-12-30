Pedaggi autostradali | aumento dell’1,5% dal primo gennaio 2026 Salvini | Colpa della Consulta L’opposizione lo attacca
A partire dal primo gennaio 2026, i pedaggi autostradali subiranno un aumento dell’1,5%, in linea con l’adeguamento all’inflazione. La decisione ha generato reazioni politiche, con il ministro Salvini attribuendo la responsabilità alla Consulta. L’opposizione critica l’eventuale incremento, evidenziando le implicazioni per gli utenti e il settore dei trasporti.
I pedaggi autostradali aumenteranno da gennaio 2026 con un adeguamento tariffario all'inflazione che sarà del 1,5%. Il Mit, ed in particolare il vicepremier Matteo Salvini non nascondono la delusione per una decisione derivata dalla determinazione dell'Art, la autorità per i trasporti, legittimata dalla pronuncia della Corte Costituzionale. Ancora una volta sembra di assistere ad un confronto serrato tra la volontà del leader della Lega e alcuni pronunciamenti della Magistratura. Ma l'opposizione lo attacca, attribuendogli tutta la responsabilità dell'aumento L'articolo Pedaggi autostradali: aumento dell’1,5% dal primo gennaio 2026. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
