Barbagallo Pd | L' Aumento pedaggi autostradali è Salvini-Tax e colpisce tutti

Il recente aumento dei pedaggi autostradali, approvato da Salvini, rappresenta un carico economico aggiuntivo per molti cittadini e imprese. La decisione, criticata da alcuni, evidenzia come le politiche in materia di trasporti possano influire sui costi quotidiani, con effetti diretti sulla mobilità e sulla vita di tutti. È importante analizzare le motivazioni e le implicazioni di questa scelta per comprendere meglio il suo impatto sulla collettività.

"Salvini un tempo faceva le sceneggiate ai caselli per non pagare i pedaggi autostradali; oggi, invece, approva l'ennesimo rincaro: una fregatura bella e buona per milioni di italiani. Un capolavoro del peggior ministro dei Trasporti della Repubblica italiana, che ha tradito una per una tutte le promesse fatte agli italiani".

Salvini: “Pedaggi autostradale in aumento dell’1,5%. Chiedete alla Consulta” - Il ministro dei Trasporti scarica la responsabilità dei ritocchi tariffari su una sentenza della Corte costituzionale: “Noi non possiamo più intervenire”. repubblica.it

Autostrade, ad agosto aumento dei pedaggi. Ma Salvini chiede di ritirare l'emendamento - Un emendamento dei relatori al dl Infrastrutture mira ad aumentare il canone annuo corrisposto ad Anas prevedendo "un aumento di 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 1 ... affaritaliani.it

