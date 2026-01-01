Otto feriti per botti e petardi allo Zen una donna colpita dai vetri di una finestra distrutta da un proiettile

Durante i festeggiamenti di Capodanno, sono stati registrati otto feriti a causa di botti e petardi. Tra le persone coinvolte, una donna di 34 anni, emigrata in Svizzera e tornata in città per le festività, è rimasta ferita dai vetri di una finestra distrutta da un proiettile esploso in strada, in via Rocky Marciano, nello Zen. La situazione evidenzia i rischi legati all’uso di fuochi d’artificio durante le celebrazioni.

