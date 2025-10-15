Cade dal secondo piano mentre pulisce i vetri della finestra | morta una donna

È caduta dal secondo piano mentre stava pulendo i vetri della finestra della propria abitazione. Per la donna di 68 anni, apparsa subito gravissima, non c’è stato niente da fare. La caduta è risultata fatale. Il tragico fatto è avvenuto a Scandicci nella tarda mattinata di oggi. Sotto shock i. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

La Nuova Igea Virtus cade in casa e cede la leadership, il Milazzo male sul campo della Vibonese, il Messina senza penalizzazione sarebbe secondo in classifica... - facebook.com Vai su Facebook

Mascali, pulisce i vetri e cade dal secondo piano: è grave una 57enne http://dlvr.it/TNNKT8 #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X

Urbisaglia, cade dalla finestra mentre fa dei lavori in casa. Un uomo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale - URBISAGLIA Infortunio mentre lavora in casa: un uomo di 47 anni di Urbisaglia ieri è caduto dalla finestra del secondo piano mentre stava effettuando dei lavori. Scrive corriereadriatico.it

Cinisello Balsamo, giallo nell’hotel: donna cade dal secondo piano. “Chi era nella stanza l’ha soccorsa per poi dileguarsi” - Cinisello Balsamo (Milano) – La caduta da un balcone del secondo piano di un hotel. Da ilgiorno.it

Bambino cade dal secondo piano, è in codice rosso. Casalguidi, paura in strada - Un bambino di 3 anni è precipitato dal secondo piano della sua abitazione riportando gravi ... Riporta lanazione.it