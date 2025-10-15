Cade dal secondo piano mentre pulisce i vetri della finestra | morta una donna

Firenzetoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È caduta dal secondo piano mentre stava pulendo i vetri della finestra della propria abitazione. Per la donna di 68 anni, apparsa subito gravissima, non c’è stato niente da fare. La caduta è risultata fatale. Il tragico fatto è avvenuto a Scandicci nella tarda mattinata di oggi. Sotto shock i. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Urbisaglia, cade dalla finestra mentre fa dei lavori in casa. Un uomo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale - URBISAGLIA Infortunio mentre lavora in casa: un uomo di 47 anni di Urbisaglia ieri è caduto dalla finestra del secondo piano mentre stava effettuando dei lavori. Scrive corriereadriatico.it

Cinisello Balsamo, giallo nell’hotel: donna cade dal secondo piano. “Chi era nella stanza l’ha soccorsa per poi dileguarsi” - Cinisello Balsamo (Milano) – La caduta da un balcone del secondo piano di un hotel. Da ilgiorno.it

Bambino cade dal secondo piano, è in codice rosso. Casalguidi, paura in strada - Un bambino di 3 anni è precipitato dal secondo piano della sua abitazione riportando gravi ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Cade Secondo Piano Mentre