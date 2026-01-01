Botti di Capodanno il bollettino sui feriti dai petardi | a Napoli sono 57 Risse e intossicazioni nel Milanese

Ogni Capodanno, le autorità pubblicano i primi dati sui feriti causati da petardi e fuochi d'artificio. Quest'anno, a Napoli sono stati segnati 57 casi, mentre nel Milanese si registrano risse e intossicazioni legate ai festeggiamenti. I bollettini forniscono un quadro delle conseguenze più comuni dei festeggiamenti, evidenziando l'importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le celebrazioni di fine anno.

Come ogni Capodanno arrivano puntuali i primi bollettini di vigili del fuoco e forze dell'ordine sui festeggiamenti dell'ultimo dell'anno. Iniziamo dalla provincia di Napoli. Il bilancio è di 57 feriti, di cui 11 minori. Un dato in aumento rispetto all'anno scorso quando i feriti furono 36.

Botti di Capodanno, il bollettino sui feriti dai petardi: a Napoli sono 57. Risse e intossicazioni nel Milanese - In tutta Italia sono stati 770 gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti ... today.it

Botti di Capodanno, tra Napoli e provincia 57 feriti. A Milano decine di interventi del 118 ma nessuno grave - Ad Acilia due giorni fa morto un uomo a causa dello scoppio di un petardo (ANSA) ... ansa.it

Capodanno, sindaco di Siracusa: “nessuna ordinanza contro i botti, appello alla responsabilità” - facebook.com facebook

A poche ore dal #Capodanno nuovi sequestri di botti illegali in tutta Italia. A Catania la polizia trova una bomba da 11 chili e mezzo. L’appello dei medici alla prudenza. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com

