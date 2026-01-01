Dimissioni al Ruggi Polichetti Udc | Così si mette a rischio l’assistenza ai cittadini

Le recenti dimissioni presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Ruggi di Salerno stanno sollevando preoccupazioni sulla continuità e qualità dell’assistenza ai cittadini. La situazione di instabilità, con ruoli di responsabilità vacanti, rischia di compromettere i servizi sanitari offerti dall’istituzione. Polichetti dell’Udc evidenzia come tali sviluppi possano mettere a rischio la stabilità dell’intera organizzazione e l’efficacia delle cure fornite.

Cresce la preoccupazione per la situazione di instabilità che sta interessando l'Azienda ospedaliero universitaria "Ruggi" di Salerno, travolta da una serie di dimissioni che stanno lasciando scoperti ruoli chiave della governance. Dopo l'addio del direttore generale Ciro Verdoliva, anche il responsabile delle Risorse umane, Nicola Crispino, ha lasciato l'incarico, alimentando ulteriormente un clima di incertezza all'interno della struttura. Sulla vicenda interviene Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell'Udc, che esprime forte apprensione per le conseguenze di questa fase di vuoto gestionale.

