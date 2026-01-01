Notte di San Silvestro nel casertano 26 interventi dei vigili del fuoco | FOTO

Durante la notte di San Silvestro, i Vigili del Fuoco del Comando di Caserta sono intervenuti in 26 occasioni. Gli interventi hanno riguardato diverse situazioni di emergenza, garantendo la sicurezza dei cittadini in un periodo di festeggiamenti. Questa attività testimonia l'importanza della presenza costante delle forze di soccorso durante le festività, per rispondere prontamente a qualsiasi esigenza.

Sono stati 26 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta nel corso della notte di San Silvestro. Questo il bilancio finale di una nottata che ha visto impegnate tutte le squadre operative, sia della sede centrale del Comando che dei distaccamenti presenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Notte di San Silvestro, nel casertano 26 interventi dei vigili del fuoco | FOTO Leggi anche: "Capodanno italiano" movimentato: 770 interventi dei Vigili del Fuoco nella notte Leggi anche: Incendio in un’abitazione nel Casertano, intervento dei vigili del fuoco Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Freddo artico sul casertano per San Silvestro e Capodanno. Poi tornano le piogge; Capodanno a Caserta, scatta il piano Asl contro i botti: l'ospedale di Piedimonte diventa presidio strategico; 5 idee originali per festeggiare Capodanno in casa con gli amici, in coppia o da soli; Capodanno 2026, tutti gli eventi in programma a Napoli il 31 dicembre. Notte di San Silvestro, nel casertano 26 interventi dei vigili del fuoco | FOTO - L'intervento più eclatante è quello dell'ex sede Inps di via Arena a Caserta. msn.com

Il bollettino in regione: 68 feriti non gravi - Il numero più alto di ricoverati è tra Napoli e provincia: sono 55 di cui 10 minorenni. rainews.it

Freddo artico sul casertano per San Silvestro e Capodanno. Poi tornano le piogge - Nel dettaglio, sulla città di Caserta la giornata di San Silvestro sarà caratterizzata da cielo sereno, ma accompagnata da venti tesi e da un freddo pungente. casertanews.it

Nella notte di San Silvestro una fitta nevicata ha imbiancato le strade e i tetti delle abitazioni - facebook.com facebook

Le previsioni del tempo per la notte di San Silvestro e per i primi due giorni del 2026. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.