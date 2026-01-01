Capodanno italiano movimentato | 770 interventi dei Vigili del Fuoco nella notte

Durante la notte di Capodanno, i vigili del fuoco sono intervenuti in 770 occasioni, principalmente per incendi legati ai festeggiamenti. Rispetto all’anno precedente, gli interventi sono diminuiti di 112, passando da 882 a 770. Questa cifra riflette un leggero calo degli incidenti, ma evidenzia comunque l’importanza della prudenza durante le celebrazioni di fine anno.

