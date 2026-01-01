new york zohran mamdani ha prestato giuramento come nuovo sindaco

Zohran Mamdani ha prestato giuramento come 112° sindaco di New York, assumendo ufficialmente la guida della città. Con questa nomina, si apre un nuovo capitolo amministrativo, segnato dall’obiettivo di affrontare le sfide cittadine con impegno e responsabilità. Mamdani ha espresso il suo rispetto per il ruolo, sottolineando l’onore e la responsabilità che comporta questa posizione di leadership.

Zohran Mamdani ha prestato giuramento come 112° primo cittadino di New York. “Questo è veramente l’onore e il privilegio di una vita”, ha dichiarato. Immigrato di 34 anni di origini indiane e ugandesi, ha fatto la storia come primo sindaco musulmano della Grande Mela, primo sindaco dell’Asia meridionale e il più giovane a ricoprire questo incarico di alto profilo in più di un secolo. Ready to serve the greatest city in the world. See you at the Inauguration of a New Era. pic.twitter.comQTv0HBUUcT — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 1, 2026 Mamdani: “Eletto come socialista democratico e governerò come tale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

