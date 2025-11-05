Zohran Mamdani fa la Storia | New York ha un nuovo sindaco socialista musulmano e giovane

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco di New York City. Il candidato democratico ha vinto le elezioni martedì 4 novembre 2025, diventando il 111esimo primo cittadino della metropoli americana e segnando un momento storico per la città: a soli 34 anni, è il primo sindaco musulmano e il primo di origini sud-asiatiche nella storia di New York, oltre a essere il più giovane eletto alla carica da oltre un secolo. Il mondo aveva iniziato a conoscerlo quando, a sorpresa, aveva vinto le primari del partito Democratico per la carica di primo cittadino di NYC. Era giugno. In pochi mesi ha costruito una vittoria storica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

