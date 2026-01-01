Usa | Mamdani ha prestato giuramento è il nuovo sindaco New York

Zohran Mamdani ha prestato giuramento questa mattina, assumendo ufficialmente il ruolo di nuovo sindaco di New York. Con un mandato di quattro anni, Mamdani si prepara a guidare la città attraverso le sfide future, portando avanti il suo programma e le priorità emerse durante la campagna elettorale. La cerimonia di insediamento ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo per la leadership cittadina.

Zohran Mamdani ha prestato giuramento nelle prime ore di oggi per assumere l'incarico di sindaco di New York per un mandato di quattro anni. Il democratico, 34 anni, ha pronunciato il giuramento poco dopo la mezzanotte in una stazione della metropolitana dismessa sotto il municipio, assumendo la guida della più grande città degli Stati Uniti. E' il primo sindaco musulmano della storia di New.

Mamdami ha prestato giuramento come nuovo sindaco di New York - Zohran Mamdani, il giovane emergente della sinistra statunitense, ha prestato giuramento stamattina per assumere la carica di sindaco di New York per un mandato di quat ... msn.com

Mamdani ha giurato come nuovo sindaco di New York nella ex fermata della metro. - Il giovane emergente della sinistra statunitense, ha prestato giuramento per un mandato di quattro anni che lo ve ... msn.com

NEW YORK: NEOSINDACO MAMDANI NOMINA CAPO LEGALE DELLA CITTA' UN AVVOCATO ANTI-ISRAELE Il sindaco eletto di New York Zohran Kwame Mamdani, in carica dal 1 gennaio, ha nominato come prossimo capo consulente legale della città un - facebook.com facebook

