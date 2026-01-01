Musica d’autore e improvvisazione | tre concerti all’Auditorium della Fondazione

Da ilpiacenza.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione presenta un ciclo di tre concerti all’Auditorium, dedicati alla musica d’autore e all’improvvisazione. Un’occasione per esplorare diversi territori sonori, uniti dall’impegno nella ricerca artistica e dall’intensità espressiva. Gli appuntamenti offrono un percorso musicale vario e riflessivo, valorizzando la creatività e l’originalità degli interpreti. Un momento di ascolto attento e condiviso, pensato per appassionati e appassionate di musica di qualità.

Un ciclo di concerti che attraversa territori sonori diversi ma accomunati da una profonda ricerca artistica e da un forte valore espressivo. Tre appuntamenti a ingresso libero, ospitati all’Auditorium S. Margherita, porteranno in città protagonisti della scena musicale internazionale, capaci di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

musica d8217autore e improvvisazione tre concerti all8217auditorium della fondazione

© Ilpiacenza.it - Musica d’autore e improvvisazione: tre concerti all’Auditorium della Fondazione

Leggi anche: Dark Companion festeggia 10 anni: tre giorni di musica all’Auditorium della Fondazione

Leggi anche: Tre concerti dedicati al principe della musica

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Paolo Fresu, 'il jazz è libertà e improvvisazione' - Tre dischi all'insegna dell'improvvisazione per celebrare tre capitoli cruciali di una lunga vita in musica: 40 anni con gli amici del Quintetto storico, 22 con il pianista americano Uri Caine e 20 ... ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.