Musica d’autore e improvvisazione | tre concerti all’Auditorium della Fondazione

La Fondazione presenta un ciclo di tre concerti all’Auditorium, dedicati alla musica d’autore e all’improvvisazione. Un’occasione per esplorare diversi territori sonori, uniti dall’impegno nella ricerca artistica e dall’intensità espressiva. Gli appuntamenti offrono un percorso musicale vario e riflessivo, valorizzando la creatività e l’originalità degli interpreti. Un momento di ascolto attento e condiviso, pensato per appassionati e appassionate di musica di qualità.

Un ciclo di concerti che attraversa territori sonori diversi ma accomunati da una profonda ricerca artistica e da un forte valore espressivo. Tre appuntamenti a ingresso libero, ospitati all'Auditorium S. Margherita, porteranno in città protagonisti della scena musicale internazionale, capaci di.

