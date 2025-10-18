Tre concerti dedicati al principe della musica

Fu il più grande polifonista del Rinascimento, il "princeps musicae", principe della musica: Giovanni Pierluigi da Palestrina è stato compositore eccelso e supremo, ancora oggi ammirato per la sua capacità di conciliare la funzione sacra della musica con il suo valore estetico. Nacque nel 1525, dunque quest’anno ricorre il suo 500° anniversario che viene celebrato con eventi e riscoperte. E oggi gli rendono omaggio ben tre concerti, con un florilegio delle sue composizioni. Partiamo dal cuore della fede e della spiritualità modenese, il Duomo, dove oggi alle 15.30 (nell’ambito del Modena Organ Festival) si ascolterà il Coro giovanile dell’Emilia Romagna, diretto da Daniele Sconosciuto (con ingresso gratuito). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

