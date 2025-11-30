Dalle due alle quattro ruote | Forlimpopoli capitale dei motori con Rombi di Romagna

Forlitoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forlimpopoli capitale dei motori nell'ultimo weekend di novembre. E' tornato anche quest’anno “Rombi di Romagna”, giunto alla sua quinta edizione. L’evento è dedicato sia alle attività motoristiche professionistiche sia a quelle amatoriali. Al timone dell'organizzazione c'è il presidente del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Per la Biker Fest International festa a due e quattro ruote - E' stata una festa all'insegna della passione per i motori, quella andata in scena lo scorso fine settimana a Lignano Sabbiadoro per la 39ª Biker Fest International. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Due Quattro Ruote Forlimpopoli