Truffa alle assicurazioni coi falsi incidenti arriva la svolta per un imputato
Revoca della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Gianluca Piazza, 40enne di Casal di Principe, coinvolto nell’inchiesta dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa e del NAS di Caserta sulle truffe assicurative da 4 milioni di euro. Lo ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it
