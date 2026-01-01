Momenti di follia in centro ad Ascoli | ha la giacca del Livorno aggredito in piazza Arringo

Nel centro di Ascoli, un episodio di tensione si è verificato in piazza Arringo, coinvolgendo un uomo vestito con la giacca del Livorno. L’intera scena ha attirato l’attenzione dei presenti, evidenziando come anche in momenti di normalità possano emergere situazioni imprevedibili. Il fatto si inserisce in un contesto di recenti incidenti, tra cui l’aggressione a un giovane calciatore dell’Ascoli, avvenuta all’inizio del 2025.

Ascoli, 1 gennaio 2025 – Avevamo lasciato il 2025 con l’aggressione ai danni di un baby giocatore dell’Ascoli ’colpevole’ di indossare vestiti della squadra bianconera. Salutiamo il nuovo anno con un simile increscioso episodio accaduto nel primo pomeriggio di oggi in piazza Arringo. L’ex giocatore Andrea Persia, allenatore romano in vacanza ad Ascoli con la famiglia, è stato infatti aggredito da un uomo in pieno centro davanti agli occhi sbigottiti dei presenti. Il 50enne era a passeggio con la comitiva di amici tra cui anche diversi minorenni, ed è stato avvicinato dall’uomo perché indossava una giacca del Livorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

