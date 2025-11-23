Aggredito giovane calciatore dell’Ascoli con il fratello | i due hanno 15 e 12 anni Botte e insulti per ‘colpa’ della giacca e del cappello

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 23 novembre 2025 – Un calciatore dell'Under 15 dell’Ascoli Calcio e suo fratello di 12 anni, sono stati aggrediti nel pomeriggio di oggi a San Benedetto del Tronto, vicino all’attività commerciale della madre. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale rivierasco per accertamenti e  l’aggressore sarebbe già stato individuato. L’aggressione per ‘colpa’ di giacca e cappello dell’Ascoli calcio. A rendere nota agli organi di informazione la vicenda, probabilmente legata alla rivalità calcistica fra ascolani e sambenedettesi, è stata la zia, presente ai fatti assieme al nonno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

