**Mattarella | ' pace giusta e duratura non è un' utopia per ingenui ottimisti' **

Il presidente Mattarella sottolinea l’importanza di un impegno condiviso per costruire una pace giusta e duratura. Ricorda che tale obiettivo richiede la collaborazione di tutti, riconoscendo il valore fondamentale della vita umana come fondamento imprescindibile. La pace, quindi, non è un’utopia per ingenui, ma un traguardo raggiungibile attraverso il rispetto, la volontà e la responsabilità di ciascuno.

Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Tutti gli uomini e le donne di buona volontà sono chiamati a fare la propria parte per assicurare quella pace che diventa giusta e duratura perché al suo centro è posto il valore supremo della vita umana. Una vita degna e libera da sopraffazioni, libertà che costituisce aspirazione e bene comune per tutti i popoli. Questa non è un'utopia per ingenui ottimisti, ma va intesa come precondizione per la sopravvivenza stessa dell'umanità, specialmente nell'età contemporanea e dinanzi ad avanzamenti tecnologici dal titanico potenziale, ma che pure suscitano interrogativi e dilemmi di coscienza".

Mattarella: 'Mosca non può evocare la pace e muovere guerra' - Europa e Italia "restano saldamente al fianco dell'Ucraina e del suo popolo", per una "pace equa, giusta e duratura, rispettosa del diritto internazionale, dell'indipendenza, della sovranità, ... ansa.it

Mattarella, il discorso di fine anno: cosa dirà? L’impegno dei giovani per la Repubblica e l'urgenza della pace - Un anno fa, nel tradizionale messaggio di fine anno, Sergio Mattarella concluse con una frase potente: «La speranza siamo noi». ilmessaggero.it

VIDEO | Mattarella: "Ripugnante chi nega la pace perché si sente piu' forte". Il capo dello Stato inizia il discorso di fine anno con riferimenti a Ucraina e Gaza #ANSA x.com

Sergio Mattarella: "Ripugnante il rifiuto della pace di chi si sente più forte", il discorso di fine anno del Presidente Link nel primo commento - facebook.com facebook

