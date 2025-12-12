Ucraina | Mattarella ' Italia e Ue saldamente al fianco di Kiev per pace equa giusta e duratura'

Il quarto Natale del popolo ucraino segnato dalla guerra, con attacchi russi sempre più intensi contro città e infrastrutture civili ed energetiche. Il Presidente Mattarella ribadisce il sostegno dell'Italia e dell'Unione Europea a Kiev, sottolineando l'impegno per una pace equa, giusta e duratura.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "È il quarto Natale di guerra per il popolo ucraino. Si moltiplicano gli attacchi russi alle città e alle infrastrutture civili ed energetiche. Le vittime civili sono sempre più numerose L'Europa e l'Italia restano saldamente al fianco dell'Ucraina e del suo popolo, con l'obiettivo di una pace equa, giusta e duratura, rispettosa del diritto internazionale, dell'indipendenza, della sovranità, dell'integrità territoriale, della sicurezza ucraine". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per lo scambio di auguri di fine anno con il Corpo diplomatico. Iltempo.it

