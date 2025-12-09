Papa Leone riceve Zelensky | Pace giusta e duratura

Questa mattina a Castel Gandolfo, Papa Leone ha incontrato in udienza privata il presidente Zelensky, concentrandosi sull'importanza di proseguire il dialogo e le iniziative diplomatiche per instaurare una pace giusta e duratura. L'incontro ha sottolineato l'impegno della Chiesa nel favorire la risoluzione pacifica dei conflitti.

Stamattina a Castel Gandolfo Papa Leone ha ricevuto in udienza privata il presidente Zelensky. Mezz’ora di colloquio al centro del quale la necessità di continuare il dialogo e le iniziative diplomatiche per una pace giusta e duratura. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone riceve Zelensky: “Pace giusta e duratura”

