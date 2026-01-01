Mattarella a Leone XIV | L’Italia ripudia la guerra

Il presidente Mattarella ha ricordato che l’Italia, secondo la propria Costituzione, ripudia la guerra. In occasione di un incontro con il Papa, ha sottolineato l’impegno del Paese a contribuire alla risoluzione dei conflitti e a mantenere un ordine internazionale fondato sul diritto. È un richiamo alla pace e alla responsabilità condivisa per affrontare le sfide globali con dialogo e rispetto delle norme internazionali.

Mattarella scrive a Papa Leone e cita Paolo VI: “Mai più la guerra. No alla legge del più forte nelle relazioni internazionali” - Il Presidente cita Paolo VI all'ONU e richiama alla necessità di "resistere all'oscura inerzia" verso gli abissi della storia ... ilfattoquotidiano.it

Mattarella al Papa: "Resistere all'oscura inerzia rivolta verso gli abissi della storia" - Il Presidente della Repubblica in una lettera inviata al Pontefice: ""L'Italia ripudia la guerra, no alla legge del più forte" ... huffingtonpost.it

Se si pensa al vissuto di questi tempi, un pensiero profondo ( #Mattarella e la sintonia con il #Papa Leone XIV) per disarmare le parole come condizione di una diffusa e reale cultura di pace, PER costruire pace x.com

Mattarella: raccogliamo l'invito di Papa Leone a "disarmare le parole" - facebook.com facebook

