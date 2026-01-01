Mattarella a Leone XIV | L’Italia ripudia la guerra

Il presidente Mattarella ha ricordato che l’Italia, secondo la propria Costituzione, ripudia la guerra. In occasione di un incontro con il Papa, ha sottolineato l’impegno del Paese a contribuire alla risoluzione dei conflitti e a mantenere un ordine internazionale fondato sul diritto. È un richiamo alla pace e alla responsabilità condivisa per affrontare le sfide globali con dialogo e rispetto delle norme internazionali.

“L’Italia – che per il suo stesso ordinamento costituzionale ripudia la guerra – resta fermamente impegnata a offrire il suo contributo per la composizione dei conflitti in corso” e “preservare un ordine internazionale basato sul diritto. La legge della ragione e della giustizia, non quella del più forte” “torni a essere regola delle relazioni internazionali”.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

