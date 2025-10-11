**Italia-Santa Sede | Martedì Leone XIV da Mattarella dodicesima visita in Italia **

Roma, 11 ott. (Adnkronos) - Sarà la dodicesima volta che un Papa si reca in visita al Quirinale, l'antica residenza dei Pontefici, considerando anche quella di Pio XII al Re Vittorio Emanuele III e alla Regina Elena. Martedì prossimo Leone XIV sarà ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e ricambierà così la visita del Capo dello Stato in Vaticano del 6 giugno scorso, neanche un mese dopo l'elezione dell'attuale Pontefice. Nella storia della Repubblica fu Giovanni XXIII il primo Papa a recarsi in visita in Italia, ricevuto l'11 maggio del 1963 da Antonio Segni, dal quale si recò anche Paolo VI l'11 gennaio del 1964. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Italia-Santa Sede: Martedì Leone XIV da Mattarella, dodicesima visita in Italia **

