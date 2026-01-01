Madre e figlia morte a Campobasso | 19 alimenti sequestrati focus su funghi e polenta

A Campobasso, un’indagine sulla tragica morte di madre e figlia ha portato al sequestro di 19 alimenti, tra cui funghi e polenta. L’indagine si concentra sulle cause dell’intossicazione che ha coinvolto Sara Di Vita, 15 anni, e Antonella Di Ielsi, 50. Tra gli alimenti sequestrati anche prodotti autoprodotti e pescati, che saranno oggetto di analisi per chiarire eventuali responsabilità e cause.

Sono diversi gli alimenti sequestrati nell'indagine sulla sospetta intossicazione che ha ucciso Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni: polenta, funghi oltre a giardiniera autoprodotta, vongole, baccalà, polpette, mozzarella. Verranno analizzati per chiarire le cause dei decessi. Il padre, ricoverato, è in miglioramento.

Madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso: esclusa l’ipotesi della contaminazione della farina - Non si hanno ancora notizie certe sulle cause che hanno portato alla morte nello scorso weekend della 15enne Sara Di Vita e di sua madre, Antonella Di Ielsi. ilfattoquotidiano.it

Madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso: 5 indagati per omicidio colposo e lesioni. Altro sopralluogo in casa - Si tratta del personale sanitario che ha gestito il ricovero e le terapie all’ospedale Cardarelli. quotidiano.net

Madre e figlia morte avvelenate, cosa nasconde la tavola: rischi, errori, cibi killer e cosa non sottovalutare - facebook.com facebook

Madre e figlia morte intossicate, il procuratore: “Risultati delle autopsie non risolutivi” x.com

