Madre e figlia morte a Campobasso | Tossinfezione di natura alimentare 19 alimenti sequestrati | ci sono polenta e funghi

A Campobasso, madre e figlia sono decedute a causa di una sospetta tossinfezione alimentare. Sono stati sequestrati 19 alimenti, tra cui polenta e funghi, per approfondimenti. Lo Spallanzani ha riferito che il marito e padre delle vittime è stato trasferito in un reparto ordinario. Indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso e le eventuali responsabilità.

Lo Spallanzani ha comunicato che il marito e padre delle vittime è stato trasferito in un reparto ordinario.

Campobasso, madre e figlia morte per intossicazione: al via l’autopsia. Migliorano le condizioni del padre - Le indagini sulla presunta intossicazione che ha provocato la morte di Sara Di Vita e della madre, Antonella Di Ielsi, sono entrate nel vivo. affaritaliani.it

Madre e figlia 15enne morte per una grave intossicazione alimentare a Campobasso, sospetti sui prodotti sott’olio - Madre e figlia 15enne morte per una grave intossicazione alimentare a Campobasso, sospetti sui prodotti sott'olio ... blitzquotidiano.it

Madre e figlia morte per intossicazione: sequestrati 19 alimenti tra cui polenta, funghi e giardiniera autoprodotta. Terminate le autopsie: "Occorre tempo". Il padre ha lasciato la rianimazione #ANSA - facebook.com facebook

Madre e figlia morte a Campobasso: "Tossinfezione alimentare". Sequestrati funghi e polenta x.com

