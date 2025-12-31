Madre e figlia morte a Campobasso | Tossinfezione di natura alimentare 19 alimenti sequestrati | ci sono polenta e funghi

A Campobasso, madre e figlia sono decedute a causa di una sospetta tossinfezione alimentare. Sono stati sequestrati 19 alimenti, tra cui polenta e funghi, per approfondimenti. Lo Spallanzani ha riferito che il marito e padre delle vittime è stato trasferito in un reparto ordinario. Indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso e le eventuali responsabilità.

Lo Spallanzani ha comunicato che il marito e padre delle vittime è stato trasferito in un reparto ordinario.

