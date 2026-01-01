LIVE Tour de Ski Inseguimento Dobbiaco 2026 in DIRETTA | Klaebo in fuga Pellegrino e Barp inseguono

Segui in tempo reale l'Inseguimento del Tour de Ski 2026 a Dobbiaco. Aggiornamenti costanti sulla gara, con Klaebo in testa e i principali inseguitori che cercano di recuperare terreno. Resta aggiornato sui risultati e le posizioni dei campioni italiani Pellegrino e Barp, in corsa per migliorare la loro posizione. La competizione prosegue con suspense e impegno, offrendo un quadro completo della giornata di sci di fondo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.51: Al km 9.1 Klaebo, a 1'02" a Stenshagen, Iversen, Amundsen, Heggen, Schumacher, Moser, Pellegrino, Anger e Valnes, a 1'51" Barp, a 2'21" Graz in rimonta sul terzo gruppo 10.49:; Completato il secondo giro. Klaebo in testa, a Stenshagen, Iversen, Amundsen, Heggen, Schumacher, Moser, Pellegrino, Anger e Valnes. A 1'43" il gruppo di Elia Barp composta da una ventina di atleti 10.47: Reesta in testra Klaebo con 55? di vantaggio sul gruppo inseguitore 10.43: Klaebo in fuga, Pellegrini in salita stacca Anger e si avvicina al gruppo degli imm ediati inseguitori 10.

