LIVE Tour de Ski Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA | fari puntati su Pellegrino e Barp

Segui in diretta il LIVE del Tour de Ski 2025 a Dobbiaco, con la mass start di massa. La gara prevede partenze in linea suddivise in batterie da circa 25 atleti, ognuno impegnato su una distanza di 5 km. Fari puntati su Pellegrino e Barp, protagonisti di questa fase della competizione. Aggiorna la diretta cliccando sul link per rimanere informato sui risultati e sugli sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.116: Il format prevede partenze in linea suddivise in batterie da circa 25 atleti ciascuna: ogni concorrente disputa la stessa distanza di 5 chilometri, ma in una serie diversa. Non si tratta dunque di una gara a eliminazione diretta, bensì di una prova “a tempo globale”, simile per concezione alle gare a serie del nuoto. 11,13: Dopo le prime due giornate già dense di indicazioni, il Tour de Ski 2025-2026 prosegue a Dobbiaco con una tappa destinata a cambiare ancora una volta il volto della classifica. Martedì 31 dicembre è infatti in programma la terza tappa, con le due 5 km heat mass start a tecnica libera, maschile e femminile, una formula particolare e ancora relativamente nuova nel panorama della Coppa del Mondo, capace di mescolare spettacolo, tattica e gestione dello sforzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour de Ski 2025/2026

