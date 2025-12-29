Tour de Ski 2026 Barp e Pellegrino in top ten nella 10 km tc Stenshagen batte Klaebo a Dobbiaco

Nel secondo appuntamento del Tour de Ski 2026 a Dobbiaco, la gara di 10 km in tecnica classica ha visto Elia Barp e Federico Pellegrino inserirsi nella top ten. La vittoria è andata a Mattis Stenshagen, che ha superato Johannes Klaebo. Questa tappa della Coppa del Mondo conferma la competitività degli italiani e il dominio dei norvegesi nella stagione di sci di fondo.

Nella 10 km maschile in tecnica classica con partenze ad intervallo di Dobbiaco, seconda tappa dell’edizione 2026 del Tour de Ski di sci di fondo, valida per la Coppa del Mondo, Elia Barp (ottavo) e Federico Pellegrino (decimo) centrano la top ten, mentre la gara viene vinta dal norvegese Mattis Stenshagen, che batte il connazionale Johannes Hoesflot Klaebo. A Dobbiaco arriva la tripletta norvegese, con Mattis Stenshagen, primo in 22’11?0, che precede i connazionali Johannes Hoesflot Klaebo, il quale deve accontentarsi della piazza d’onore, a 8?9, ma consolida sensibilmente il pettorale di leader della corsa a tappe, ed Emil Iversen, terzo a 10?1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de Ski 2026, Barp e Pellegrino in top ten nella 10 km tc. Stenshagen batte Klaebo a Dobbiaco Leggi anche: LIVE Tour de Ski, 10 km Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Barp e Pellegrino nella top 10, Norvegia padrona. Donne al via alle 14.45 Leggi anche: Klaebo colpisce ancora: al Tour de Ski è festa Norvegia nella sprint di Dobbiaco. Pellegrino fuori in semifinale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Tour de Ski 2026: il percorso e le tappe. Tutte le frazioni tra Dobbiaco e Val di Fiemme; Tour de Ski: pronti 21 azzurri per la gara a tappe di Coppa del Mondo tra Dobbiaco e la Val di Fiemme; Otto trentini convocati per il Tour de Ski 2026. Classifica Tour de Ski 2026 uomini: Klaebo si porta al comando, Pellegrino il primo italiano - Il Tour de Ski 2026 si è aperto il 28 dicembre con la sprint di Dobbiaco e rimarrà nella località italiana per le successive tre prove: la 10 km in ... oasport.it

Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta - Le località italiane di Dobbiaco e Val di Fiemme ospiteranno le gare in programma dal 28 dicembre al 4 gennaio. olympics.com

LIVE Tour de Ski, 10 km Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Barp e Pellegrino nella top 10, Norvegia padrona. Donne al via alle 14.45 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12. oasport.it

La seconda giornata di gare del 20° Tour de Ski vede in programma le 10 km in classico. La prova maschile scatterà alle 11.45 di lunedì, con Johannes Klaebo che proverà a legittimare la propria leadership. Gli azzurri si affidano a Elia Barp, Davide Graz e M - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.