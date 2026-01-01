Le foto di Eros e Silvano i rari ibis eremita che hanno scelto la provincia di Roma per l'inverno

In un campo di Pomezia, nella provincia di Roma, sono stati fotografati due ibis eremita, specie rara e minacciata di estinzione. Eros e Silvano, questi esemplari, rappresentano importanti esempi di conservazione e biodiversità locale. L’incontro offre uno spunto per conoscere meglio questa specie e l’impegno dedicato alla tutela della fauna selvatica nella zona.

In un campo di Pomezia, in provincia di Roma, abbiamo incontrato e fotografato due rari ibis eremita, uccelli minacciati di estinzione e coinvolti in progetti di conservazione. I due esemplari, Eros e Silvano, razzolavano tranquilli sull'erba, nutrendosi di grosse larve di coleotteri.

